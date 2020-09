Dezasseis mortos em surto de covid-19 em lar de luxo no Porto

O surto de covid-19 que afectou um lar de luxo no Porto, a Residência Montepio, na Rua do Breiner, provocou a morte a 16 pessoas, num universo de 48 infectados (29 utentes e 19 profissionais). Ainda há três pessoas internadas. Os números foram disponibilizados ao PÚBLICO pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, após pedidos insistentes de informação e numa altura em que o PÚBLICO já informara esta autoridade que iria noticiar a morte de 14 das 24 pessoas que tiveram que ser internadas, dados apurados junto de fonte hospitalar.

