Aplicação StayAway Covid instalada por 121 mil pessoas em quatro dias

A aplicação StayAway Covid, sistema digital de rastreio de contactos de infectados pelo novo coronavírus, já tinha sido descarregada por 121 mil pessoas ao início da manhã desta terça-feira, adiantou ao PÚBLICO José Manuel Mendonça, presidente do Instituto de Engenharia de Sistemas de Computadores, Tecnologia e Ciência (Inesc Tec).

Desenvolvida pelo Inesc Tec em parceria com o Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, a aplicação — disponível desde sexta-feira para utilizadores de Android e iOS — foi apresentada oficialmente no Porto pelo primeiro-ministro e os ministros da Saúde e da Ciência e Tecnologia. A StayAway Covid é de utilização voluntária e gratuita.

Como funciona esta aplicação? É simples. Se uma pessoa está infectada, recebe do médico um código que coloca no seu telemóvel, se assim o entender. O objectivo é que os indivíduos diagnosticados com covid-19 possam activar o envio de um alerta anónimo aos equipamentos móveis com que estiveram em contacto próximo (menos de dois metros de distância durante mais de 15 minutos nas duas últimas semanas) que tenham igualmente a aplicação instalada. Esses códigos vão para o servidor da Imprensa Nacional Casa da Moeda e a privacidade está garantida.

Além disso, a aplicação “não dá para os engraçadinhos fazerem partidas”, frisou o primeiro-ministro durante a apresentação. Sublinhando que já a instalou, António Costa pediu aos portugueses de forma enfática que façam o mesmo: “É um dever cívico!”

As pessoas não podem “assustar” todas aquelas que estiveram consigo, disse. E explicou: “Só posso dar o alerta se o médico que detectou que eu estou positivo me der um código e só com esse código é que posso inserir [na aplicação que estou infectado]. Não haverá falsos alertas e isto é também muito importante.”

Quantos portugueses não têm acesso?

Numa sessão sem direito a perguntas dos jornalistas, não foi possível perceber, porém, quantos portugueses têm telemóveis que permitem instalar a aplicação – o Expresso noticiou esta terça-feira que serão cerca de 800 mil os que têm nos equipamentos sistemas operativos compatíveis —, nem se a linha SNS 24 vai ser reforçada para este efeito, caso a adesão venha a ser significativa.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

José Manuel Mendonça tinha avançado, durante a apresentação, que “cerca de 96%” dos telemóveis em Portugal permitem a instalação da StayAway Covid, no entanto, questionado mais tarde pelo PÚBLICO, admitiu que esta percentagem poderá ser inferior. “Mas 800 mil pessoas é uma brutalidade. A não ser que as pessoas tenham telemóveis com muitos anos, por exemplo iPhones 4,5 e 6, que não dão, só é possível [descarregar a aplicação] a partir do 6s”, tal como isto “não pode ser feito com telemóveis chineses, por causa da guerra comercial com os EUA”. A aplicação só pode igualmente ser instalada por jovens a partir dos 13 anos, acrescentou.

Ao contrário do primeiro-ministro, a ministra da Saúde confidenciou que não tinha ainda descarregado a aplicação porque o seu telemóvel “esteve desligado durante a noite”, mas não foi menos enfática na valorização do novo instrumento de combate à pandemia. “Claro que sabemos que tem limitações. Nem todos terão tecnologia compatível” e é preciso explicar que o alerta tem que ser lido com “prudência” porque “exposição não significa infecção”, afirmou Marta Temido.

“É uma ferramenta complementar do trabalho das equipas de saúde pública. Não substitui esse trabalho mas pode ser um auxiliar precioso”, disse. Desde logo, porque a tarefa de identificação e contactos para a interrupção das cadeias de transmissão é mais rápida.