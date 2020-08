Costa e a festa do Avante!: é “cúmplice” e é responsável

1. A autorização da realização da Festa do Avante!, nos exactos moldes em que vai ter lugar, é um acto de desrespeito e de desprezo pelo povo português. Nem mais nem menos: desrespeito e desprezo. Primeiro, por parte do PCP, que não tem a decência nem a sensibilidade para abdicar, por uma vez, num contexto verdadeiramente excepcional, de uma das suas iniciativas emblemáticas. E depois, por parte do Governo e do primeiro-ministro Costa, que, do alto da sua arrogância e por razões obscuras, permitem ao PCP o que não autorizam a mais ninguém.

