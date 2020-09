Há uma dança que começou na Argentina e está a alastrar-se pelo mundo... digital

View this post on Instagram

1?? ????????????????????????: Paz Schattenhofer @verogrossocruz de Argentina ???? Categoría: Junior / 11 años HOMENAJE: YULIA ARTEMYEVA, es la artista que compara la belleza de las flores con las bailarinas, ella lo muestra a través de sus fotografias con su serie llamada "BAILARINAS Y FLORES "(28-02-2020) Y LO QUE MAS ME GUSTA DE ELLA ES QUE CAPTURA EL MOMENTO EN EL QUE GESTO DE UNA BAILARINA ES TAN GRACIL Y BELLA COMO FLORES, me senti muy identificada al bailar en mi presentacion Depende de tu like para ganarse el premio de la gente ?? We do not own the rights to this song