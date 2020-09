Em Setúbal, as ostras do Sado são rainhas por dez dias

Depois de um mês dedicado aos petiscos, como forma de promover a restauração de Setúbal, está aí novo festim gastronómico, desta feita centro nas ostras.

De 4 a 13 de Setembro, os restaurantes vão dar-se a provar “receitas, umas tradicionais, outras inovadoras”, sempre “produzidas com ostras do Sado”.

No último dia, o evento fecha com chave de ouro: às 18h de 13 de Setembro, no Mercado do Livramento, há uma degustação comentada de ostras – a actividade é de participação gratuita, mas obriga a inscrição prévia, até 10 de Setembro (eletrónico [email protected]).

A iniciava, informa a autarquia, é organizada em colaboração com a Exporsado, com o apoio da Docapesca e da Makro.

Na Semana da Ostra de Setúbal participam os restaurantes 490 Taberna STB, A Casa do Peixe, A Vela Branca, Adega dos Garrafões, Calha Bem, Copa d’Ouro, Ferribote, Flórida, Martroia, Novo Capote, O Batareo, O Tavira, Oficina do Peixe, Ostradomus, Ostras sobre Rodas, Peixe no Largo, Pérola da Mourisca, Pestisqueira o Manuel, Sab’Amar, Sem Horas, Solar do Marquês, Taberna de Azeitão, Taberna do Largo, Tasca do Xico da Cana e Tasca Kefish.