Moita lança concurso de fotografia para mostrar-se como “destino seguro”

O motivo é o Dia Mundial do Turismo, celebrado anualmente a 27 de Setembro, e a proposta passa por destacar o concelho da Moita: “Em tempos de pandemia – Um turismo seguro”.

Realizado via Instagram, de 1 a 30 de Setembro, o “desafio fotográfico" #VisitMoita do município, em terceira edição, está aberto a todos, residentes ou não.

Entre as normas, há a obrigação de ter perfil público naquela rede social, ou, pelo menos um perfil que seja mantido como público até “ao dia seguinte da entrega de prémios”.

“As fotografias deverão promover os atractivos turísticos do concelho”, informa a autarquia, “valorizando-se as que se evidenciarem pela qualidade do seu impacto visual”.

Devem ser a cores, “podendo ser obtidas por telemóvel, tablet, máquina fotográfica, drone ou outro equipamento digital, permitindo-se a edição de imagem”. Ao publicar-se a foto, esta deve incluir o local onde foi captada, legenda descritiva, a identificação do perfil da autarquia no Instagram (@municipiomoita) e as hashtags #visitmoita, #desafiofotograficomoita2020, #visitportugal, #tupodes, “podendo ser acrescentadas outras à escolha para promover o concelho”.

Os premiados serão anunciados a 19 de Outubro e para o vencedor há um

smartphone

(Xiaomi Redmi Note 9S 128GB

6GB), oferta da empresa Chiptec.net, que irá ainda entregar “cheques-oferta” às menções honrosas. Para a foto com mais “gostos”, haverá um certificado.

As normas do passatempo e outras informações estão disponíveis no site da autarquia ou via [email protected]