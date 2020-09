Venda a desconto da GNB Vida visada no relatório da Deloitte

Os fundos assessorados pela Apax, de que se desconhecem os nomes dos últimos beneficiários, compraram a GNB Vida (agora Gama Life) com crédito dado pelo Novo Banco, a instituição vendedora, decisão que contou com a concordância do Fundo de Resolução (Banco de Portugal). Um negócio de 123 milhões de euros (menos 67 milhões de euros do que o preço acordado um ano antes) que beneficiou de um desconto de 68,5 % face ao valor contabilístico da seguradora, inscrito no balanço de Junho de 2019, ou seja, quatro meses antes da operação ser fechada.

