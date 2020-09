Taxa de desemprego sobe para 7,9% na zona euro em Julho

A taxa de desemprego aumentou em Julho para os 7,9% na zona euro e os 7,2% na União Europeia (UE), segundo dados divulgados esta terça-feira pelo Eurostat.

Na zona euro, a taxa de desemprego de 7,9% compara com os 7,5% homólogos e os 7,7% de Junho. Na UE, o desemprego atingiu os 7,2% em Julho, contra 7,1% em Junho imediatamente anterior e 6,7% um ano antes.

Em Portugal, a taxa de desemprego no mês de Junho situou-se nos 7,3%, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE). Não há ainda dados definitivos para Julho, mas os resultados provisórios dão conta de uma subida do desemprego, com a taxa a chegar aos 8,1%.

No que toca ao desemprego jovem, de cidadãos com menos 25 anos, a taxa subiu para os 17,3% na zona euro, face aos 15,6% em Julho de 2019 e aos 17,2% de Junho, e para os 17% na UE (que se comparam com 15,0% e 16,9%, respectivamente).

Em Portugal, como o PÚBLICO noticiou esta segunda-feira, 25,6% dos jovens está sem trabalho, segundo os dados de Junho do INE. Nesse mês havia 81,2 mil jovens fora do mercado de trabalho. Os dados de Julho agora estimados pelo Eurostat apontam para uma subida para 26,3% do desemprego jovem ajustado à sazonalidade.

Em termos absolutos, havia em Julho 15.184 milhões de desempregados na UE, dos quais 2.906 milhões com menos de 25 anos.