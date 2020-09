OE para 2021 já tem comprometidos mais de 1950 milhões em despesa

O Orçamento do Estado para 2021 (OE 2021) arranca com um fardo adicional na despesa superior a 1950 milhões de euros em relação ao ano anterior. O ponto de partida para o Orçamento do próximo ano, que o Governo está a negociar à esquerda, mostra que, mesmo sem medidas novas, o OE 2021 já conta com um impacto nos gastos de 2,1% face a 2020. Custos com pandemia não foram considerados.

Continuar a ler