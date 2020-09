Novo Banco com perdas superiores a 4000 milhões. Governo envia auditoria para PGR

A auditoria externa ao Banco Espírito Santo (BES) e ao Novo Banco revelou perdas líquidas de 4042 milhões de euros no Novo Banco, segundo comunicado divulgado esta segunda-feira pelo Ministério das Finanças. O Governo irá submeter o relatório à Procuradoria-Geral da República (PGR).

“O relatório descreve um conjunto de insuficiências e deficiências graves de controlo interno no período de actividade até 2014 do Banco Espírito Santo no processo de concessão e acompanhamento do crédito, bem como relativamente ao investimento noutros activos financeiros e imobiliários”, indica o comunicado do Governo.

O relatório, resultante da auditoria da Deloitte, analisou actos de gestão praticados entre 1 de Janeiro de 2000 e 31 de Dezembro de 2018. Mais precisamente 283 operações foram objecto da auditoria.

Estas operações originaram perdas de 4042 milhões de euros para o Novo Banco entre 4 de Agosto de 2014 (um dia após a resolução do BES) e 31 de Dezembro de 2018. Especificamente, 2300 milhões de euros em operações de crédito, 488 milhões em subsidiárias e associados e 1234 milhões em “outros activos” não especificados no comunicado.

Segundo o que o PÚBLICO apurou, a Deloitte dedicou uma parte do relatório a analisar a operação de venda da GNB Vida a fundos geridos pela Apax, que originou uma perda para o Novo Banco de 268,2 milhões. Desta forma foi abrangida a actividade do Novo Banco e ainda do BES.

Segundo a nota divulgada esta segunda-feira, o relatório evidencia que as perdas do Novo Banco “decorreram fundamentalmente de exposições a activos que tiveram origem no período de actividade do BES” e que foram, posteriormente transferidas para o Novo Banco após a resolução do BES, em Agosto de 2014.

Tendo em conta o alargado período temporal do relatório (18 anos), os processos criminais em curso relacionados com a actividade do BES, e a “salvaguarda dos interesses financeiros do Estado”, o Governo decidiu que o relatório será submetido à PGR.

O relatório será ainda enviado ao Banco Central Europeu, ao Banco de Portugal, ao Fundo de Resolução, à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, conforme indica o comunicado. O relatório deu entrada na Assembleia da República já esta segunda-feira.

“O relatório da auditoria especial é extenso e exigirá uma análise técnica cuidada, objectiva e responsável por parte de todos aqueles a quem foi enviado”, afirma, na nota, o Ministério das Fianças.

Ainda na mesma nota é reiterada a “importância do integral cumprimento dos compromissos contratualmente assumidos, designadamente perante o Fundo de Resolução”.