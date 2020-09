Dívida pública sobe em Julho para 264,7 mil milhões de euros

A dívida pública fixou-se em 264,7 mil milhões de euros em Julho, mais 4,9 mil milhões de euros do que em Junho e 13,498 mil milhões de euros do que em Julho de 2019, segundo o Banco de Portugal (BdP).

De acordo com o banco central, para o aumento da dívida pública na óptica de Maastricht (a que conta para Bruxelas), face a Junho, “contribuíram essencialmente as emissões de títulos de dívida no valor de 4,6 mil milhões de euros”, desde logo devido à emissão sindicada de obrigações do Tesouro no valor de 4 mil milhões de euros.

Já os activos em depósitos das administrações públicas aumentaram 2,4 mil milhões de euros, pelo que a dívida pública líquida de depósitos aumentou 2,5 mil milhões de euros em relação ao mês anterior para 245,4 mil milhões de euros em Julho.

Comparando com o mesmo mês de 2019, a dívida pública líquida de depósitos aumentou 10,734 mil milhões de euros.

Em Junho, a dívida pública na óptica de Maastricht era de 259,754 milhões de euros, o equivalente a 126,4% do Produto Interno Bruto (PIB), o valor mais alto desde Março de 2018 (126,5% do PIB) e acima dos 120,1% de Março último.