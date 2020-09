Viking ou Aberdeen no caminho do Sporting na Liga Europa

O Sporting já pode ir fazendo o trabalho de observação do adversário que vai encontrar na terceira pré-eliminatória da Liga Europa. O sorteio realizado nesta terça-feira em Nyon ditou que os “leões” enfrentarão o Viking ou o Aberdeen nesta fase da prova.

O encontro diante dos noruegueses ou dos escoceses, consoante a equipa que ganhar a 2.ª pré-eliminatória, acontecerá em Alvalade no dia 24 de Setembro. Por essa altura, já terá sido disputada a primeira jornada do campeonato português.

Caso garantam a qualificação, os “leões” avançarão para o play-off, a duas mãos, última eliminatória antes da fase de grupos da Liga Europa.

Esse será também o objectivo do Rio Ave, que na 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa jogará na Bósnia, diante do Borac Banja Luka. Se seguirem em frente, os vila-condenses irão defrontar o Besiktas, que perdeu com o PAOK nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.