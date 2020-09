Benfica decide play-off na Luz com Krasnodar se ultrapassar PAOK

O Benfica vai disputar no Estádio da Luz, perante os russos do Krasnodar, a segunda mão do “play-off”, o apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões em futebol, caso ultrapasse o PAOK na 3.ª pré-eliminatória. Foi este o resultado do sorteio realizado em Nyon, na Suíça, nesta terça-feira.

A recepção ao “carrasco” do FC Porto na terceira pré-eliminatória da Champions de 2018-19 está marcada para 29 ou 30 de Setembro, uma semana depois da primeira mão, a 22 ou 23 de Setembro, na Rússia.

Para chegar ao play-off, os “encarnados”, que já sabiam que só poderiam defrontar os russos nesta fase da competição, vão ter de ultrapassar primeiro o PAOK Salónica, de Abel Ferreira, na terceira pré-eliminatória, em jogo único, a disputar a 15 de setembro, na Grécia.

O Benfica procura a 11.ª presença consecutiva na fase de grupos da Champions, na qual já tem lugar assegurado o FC Porto, na qualidade de campeão português em título.