Para que o cinema recomece, Veneza arrisca um festival rigorosamente vigiado

Entrevista

“Temos de abrir as salas e enchê-las de bons filmes para convencer as pessoas de que é tempo de regressar”, diz Alberto Barbera. O “seu” Festival de Veneza, que começa esta quarta-feira com Lacci, de Daniele Luchetti, e um júri presidido por Cate Blachett, desafia a pandemia, no momento em que os números da covid-19 voltam a aumentar em todo o mundo.