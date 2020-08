Lotação máxima de 16.563 pessoas e álcool proibido depois das 20h. DGS revela indicações para a Festa do Avante!

O total de lotação da Festa do Avante! será, este ano, de 16.563 pessoas, acordo com o parecer técnico da Direcção-Geral da Saúde (DGS) sobre o certame, revelado esta segunda-feira — no palco principal poderão estar apenas 2000 pessoas em simultâneo. Um número significativamente menor do que os 33.000 participantes que tinham sido anunciados no início de Agosto — e bastante menor do que a capacidade do recinto de cem mil pessoas.

Sabe-se ainda que todos os visitantes da Festa do Avante! com mais de dez anos serão obrigados a utilizar máscara e que o consumo de álcool depois das 20h está também proibido — à excepção das refeições. Nas várias esplanadas ao longo do recinto poderão estar 2500 pessoas em simultâneo.

A organização do evento, principal responsável pelo cumprimento das regras, deve ainda garantir que todos os trabalhadores e colaboradores dispõem de “equipamentos de protecção individual (EPI) adequados às respectivas funções”.

pdf Parecer da DGS sobre a Festa do Avante Descarregar

O distanciamento físico entre os participantes deve ser de pelo menos dois metros, a menos que sejam coabitantes. Estão proibidas as aglomerações, nomeadamente nas zonas de maior circulação, como as entradas e saídas do recinto – a organização deve assegurar o controlo de chegadas ao recinto para evitar aglomerações ou concentrações de pessoas.

“Reforça-se a relevância de que todos os espaços destinados a actividades específicas devem estar delimitados por uma cercadura e dispor de um sistema de controlo de lotação, de circuitos e fluxos de pessoas e de distribuição de lugares”, lê-se no parecer da DGS. As entradas e saídas dos espaços de actividades devem ter circuitos diferentes. Os espaços de espectáculos devem ainda estar organizados em “plateia, com lugares sentados, cumprindo a lotação e ocupação mencionadas neste parecer”. Nestes espaços não é permitido o consumo de álcool.

Nos transportes para a festa devem ser cumpridas as regras dos transportes colectivos de passageiros: distanciamento físico, limitação da lotação e máscara e desinfectante para as mãos a bordo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ainda antes de estas directrizes serem conhecidas pelo público em geral, o PCP já tinha emitido uma reacção oficial sobre elas, onde afirmava que o documento da DGS “contém em vários domínios graus de exigência maiores relativamente à Festa do que tem estabelecido para outras iniciativas” — como as feiras do livro que tem acontecido por todo o país ou as idas aos centros comerciais. O parecer considera que “estão preenchidas condições de segurança iguais ou superiores àquelas que se dispõem na frequência das praias”, exemplifica o partido em comunicado.

Para os comunistas, as críticas à realização da Festa do Avante! são “pretexto para uma gigantesca operação reaccionária” que atacam não só o evento mas também o próprio partido. Nas últimas semanas, têm surgido várias críticas à realização do certame — da esfera política à sociedade civil. Rui Rio, líder do PSD tem sido uma das vozes mais críticas ao longo das últimas semanas e, ainda esta segunda-feira, considerou “ridículo e inaceitável” que a DGS ainda não tivesse revelado as regras para a Festa do Avante!, que se realiza nos dias 4, 5 e 6 de Setembro. Também Marcelo Rebelo de Sousa disse ser “fundamental” conhecer estas regras na manhã desta segunda-feira.

Para esta semana está marcada uma marcha lenta em protesto pela realização do evento no Seixal e, na semana passada, deu entrada no Tribunal do Seixal uma providência cautelar para travar a Festa. Vários comerciantes locais anunciaram também que iriam fechar os seus estabelecimentos em protesto.