Madeira: máscaras gratuitas para os alunos, professores e funcionários testados

Professores e pessoal não docente de todas as escolas da Madeira vão ser testados esta semana à covid-19, numa medida de preparação para a abertura do ano lectivo 2020/2021. Para os alunos, anunciou esta tarde o governo regional madeirense, serão entregues duas máscaras reutilizáveis, para serem usadas nos estabelecimentos de ensino, bem como o plano de funcionamento e contingência da respectiva escola.

“O Governo Regional decidiu acolher as recomendações das autoridades internacionais, nacionais e regionais de Saúde, no âmbito da prevenção da covid-19”, adianta o executivo PSD/CDS liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, numa nota que enquadra este conjunto de medidas na preparação e funcionamento do próximo ano escolar, que começa a partir do dia 7 de Setembro.

Os testes, coordenados directamente pela Secretaria Regional de Educação (SRE) juntamente com os órgãos executivos de cada escola, em colaboração com o Instituto de Administração da Saúde madeirense (IASaúde), arrancam já esta quarta-feira, para docentes e demais funcionários das escolas do 1.º Ciclo. A partir de sexta-feira, serão testados à covid-19 professores e funcionários dos restantes estabelecimentos de ensino do 2.º e 3.º Ciclos e do Secundário.

A realização dos testes, informa a mesma nota, será, por questões logísticas, centralizada numa escola do Funchal, a 2 + 3 Dr. Horácio Bento de Gouveia, que fica situada junto ao hospital central da ilha e ao laboratório regional, onde são processadas e analisadas as amostras para teste.

Mesmo os que chegaram recentemente ao arquipélago – que obriga à realização de um teste à chegada – e tenham tido resultado negativo para a covid-19, vão ter de realizar um segundo teste entre o quinto e o sétimo dia após o primeiro. Neste caso, explica a SRE, terão de gerir esse calendário com os órgãos executivos da respectiva escola.

“Todos os alunos matriculados nas escolas da região receberão duas máscaras reutilizáveis, para uso de acordo com as recomendações das autoridades de saúde, bem como dos planos de funcionamento e de contingência dos estabelecimentos de ensino que frequentem”, adianta a nota de imprensa do gabinete do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, explicando que essas máscaras, “com desenho e construção adequados”, respeitam as normas e orientações das autoridades de saúde.

Estas medidas, têm um carácter adicional às directrizes constantes dos planos de funcionamento e de contingência dos estabelecimentos de ensino regionais. “São um contributo para a tranquilidade no arranque e funcionamento do ano lectivo 2020/21, no qual, mais que nunca, se impõem, por parte das comunidades educativas, das famílias e dos alunos, comportamentos de respeito escrupuloso pelas normas e recomendações adoptadas, meio mais apropriado para se garantir um combate eficaz à covid-19.”

Desde o início da pandemia, que a Madeira registou 161 casos positivos ao novo coronavírus. Destes, apenas 43 estão activos. O último balanço das autoridades de saúde do arquipélago, divulgado ao final da tarde, indicava o registo de três novos casos (para um total dos tais 161), contabilizando em 75 mil os testes de PCR processados, sendo que mais de metade (43 mil) reportam-se a colheitas efectuadas no âmbito das operações de rastreio a viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo.