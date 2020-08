Há “dificuldades” em ligar para números estrangeiros com casos de covid-19, alertam médicos de saúde pública

O presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública, Ricardo Mexia, reconhece a existência de alguns problemas no contacto que as entidades de saúde têm de fazer para o seguimento de casos no âmbito da covid-19, quando em causa estão números estrangeiros. Embora não considere, para já, a situação “preocupante”, Ricardo Mexia admite que o problema já poderia ter sido resolvido, de forma que os profissionais tenham à disposição mais equipamentos, aptos para fazerem qualquer tipo de chamada. As entidades de saúde responsáveis por estes contactos negam, porém, a existência de dificuldades.

