Covid-19. Portugal regista mais três mortes e 244 infectados. Lisboa com 56% dos novos casos

Portugal registou esta segunda-feira mais três mortes e 244 casos de infecção pelo novo coronavírus, o que corresponde a um aumento de 0,4% no número de doentes de covid-19. No total, contabilizam-se 1822 óbitos e 58.012 casos confirmados desde o início da pandemia.

Dos 244 novos casos, 137 (56%) foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo e 83 (34%) na região Norte. As três mortes registadas nas últimas 24 horas foram todas registadas em Lisboa e Vale do Tejo. Os dados foram divulgados esta segunda-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS).

O número de novos casos volta a descer, sendo o mais baixo desde 25 de Agosto, data em que se registaram 192 novos casos.

Recuperaram da doença mais 76 pessoas relativamente ao dia anterior, contabilizando-se agora um total de 41.961 recuperados. Há, neste momento, 14.229 casos activos, mais 165 do que no domingo — depois de subtraído o número de recuperados e de óbitos ao total de infecções.

Encontram-se internadas 349 pessoas (mais oito do que no domingo), das quais 41 em unidades de cuidados intensivos (o mesmo número do que no dia anterior).

A faixa etária mais afectada em termos de mortes é a das pessoas com mais de 80 anos. As três vítimas mortais identificadas nas últimas 24 horas pertenciam a este grupo de risco (dois homens e uma mulher).

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A zona do país mais afectada pela pandemia continua a ser a região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista 29.921 casos acumulados de infecção. Segue-se o Norte, com 20.859 casos; o Centro, com 4807 casos (mais sete do que no dia anterior); o Algarve, com 1112 casos (mais sete); e o Alentejo com 944 casos (mais sete nas últimas 24 horas). Os Açores contabilizam 212 casos de infecção (mais três do que no domingo) e a Madeira mantém-se com um total de 157 casos.

O Norte é a região com o maior número de mortes por covid-19, com um total de 849 desde o início da pandemia. A região de Lisboa e Vale do Tejo registou até este domingo 666 óbitos, seguindo-se o Centro, com 253 mortes, o Alentejo, com 22 óbitos, e o Algarve, com 17 mortes por covid-19.

É ainda na região de Lisboa e Vale do Tejo onde se registaram mais casos durante a semana passada (1105 novos casos em sete dias). Desde o dia 24 de Agosto, o concelho de Lisboa foi o que registou mais casos, com 143 novos casos numa semana (num total de 5087), seguindo-se Sintra com mais 139 casos (4279 no total); Vila Franca de Xira, com 99 novos casos (1323 no total); a Amadora, com mais 83 (num total de 2494); o concelho da Azambuja, com mais 74 infecções (226 no total); Odivelas, com mais 57 casos (1806 no total); e Braga, com 55 novas infecções (1379 no total).