PS pede estabilidade e consensos para enfrentar tempos de ressaca e incerteza

António Costa não o mencionou na conferência que marcou a rentrée dos socialistas, mas, à porta do Convento São Francisco, em Coimbra, falou em “excelentes condições” para a construção de pontes à esquerda. Carlos César, que fechou os trabalhos do dia, foi mais explícito, tanto no convite, como nos avisos. E a mensagem não podia ser mais clara: se os partidos de esquerda não derem respaldo ao governo PS, os socialistas irão atirar a responsabilidade para cima dos antigos elementos da geringonça.

A mensagem que o partido do governo quis passar foi de que um acordo é essencial para enfrentar o que aí vem e “estabilidade” foi uma das palavras que mais se ouviram no auditório onde os socialistas estiveram reunidos.

A pandemia, disse César, pôs a nu a “absoluta necessidade de confluência que assegure, sem mais demoras, um governo com uma orientação estável, e um programa de recuperação com fôlego e sentido de médio prazo indispensável”. Se tal não acontecer, disse o presidente do Partido Socialista, os portugueses “terão certamente razões para julgar com severidade os que virarem as costas ao futuro”.

O tom é semelhante ao do primeiro-ministro que, em entrevista ao Expresso, disse que, caso não houvesse um entendimento, a crise política estava à porta. Costa foi acusado de chantagem, uma avaliação que Carlos César rejeita. “Não vejo chantagens ou arrogâncias nesses apelos, vejo uma grande humildade e uma grande consciência do interesse nacional”, considerou.

Apesar de o presidente do PS classificar os outros partidos como “críticos e raramente proponentes” quando “é necessário melhorar ou superar insucessos”, reafirma, ao mesmo tempo, a aproximação aos parceiros de esquerda como “opção inequívoca”.

Uma opção que Costa não assumiu perante a plateia de 500 autarcas, ministros e dirigentes socialistas, apesar de serem vários os oradores que o fizeram ao longo do dia. Num discurso de quase uma hora, em que detalhou várias medidas do Plano de Recuperação e Resiliência do governo, o primeiro-ministro apelou a “um consenso” económico, político e social para ultrapassar a crise causada pela pandemia, mas deixou de fora as referências a eventuais parceiros de esquerda.

As exigências mais expressivas ficaram por conta de Carlos César. “O que está em causa para recuperar Portugal é muito para concordarmos apenas em apouco, é demasiado prolongado para pensarmos apenas ano a ano”, advertiu o presidente. E prosseguiu: “o que está em causa exige a mobilização da confiança para além do curto prazo; exige muito diálogo, mas exige vontade política. O governo, neste tempo decisivo, não pode depender de humores acidentais”.

De manhã, Ana Catarina Mendes tinha dado o mote, ao dizer que o PS conta “com o sentido de responsabilidade dos partidos” que compõem a maioria de esquerda no Parlamento, “respeitando as diferenças, mas pondo sempre o interesse nacional de Portugal acima de qualquer agenda ou tacticismo partidário”. “O tempo não é de expectativas irrealistas, feitas de pressões, chantagens ou olhares sobre o umbigo”, avisou a líder parlamentar.

"Ressaca e incerteza”

No final da conferência, Costa saiu de Coimbra sem falar à comunicação social, depois de, à entrada, ter recusado a ideia de ultimato aos potenciais parceiros de esquerda. Lá dentro, o discurso foi sobre como recuperar Portugal – que era o tema da conferência - e menos rico em recados políticos.

“Não podemos simultaneamente dizer que estamos a enfrentar a maior crise económica de sempre e esperar que essa crise económica vá desaparecer por milagre amanhã, se a covid desaparecer, apontou António Costa. “Não vai, vai deixar marcas, porque houve empresas que foram destruídas, há empresas que não vão reabrir e há capital que se perdeu”, afirmou num discurso de uma hora em que estabeleceu os pontos prioritários do programa de recuperação do país.

Neste trabalho, sublinhou o chefe de governo, o país tem de “maximizar a utilização das subvenções e limitar ao máximo necessário o recurso a empréstimos”, uma vez que Portugal continua a ser “dos países com uma dívida mais elevada”.

Isto no mesmo dia em que o presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, falou no início de uma “crise muito profunda”. E se há medidas de amortecimento, Marcelo considera que “estamos ainda na ponta do icebergue”.

A intervir no encontro do PS, o ministro da Economia. Pedro Siza Vieira acredita que “a mais intensa contracção da actividade económica ficou para trás” e que “veremos a actividade económica a recuperar gradualmente”.

Mas essas não são notícias completamente favoráveis, uma vez que “crescimento vai ser menos intenso do que a quebra”. Ou seja, a recuperação vai demorar tempo. Só no final de 2021 ou em 2022 o Produto Interno Bruto mundial deverá regressar a níveis de 2019, apontou o ministro. Até lá, Siza Vieira prevê que os próximos tempos venham a ser “de ressaca, de incerteza sobre a evolução económica e sobre o ritmo de recuperação”. “Não se passa por uma crise desta natureza sem consequências severas na economia e na sociedade”, disse, para referir que há empresas que não sobreviverão e empregos que se perderão.

Os tempos que se aproximam vão “criar ansiedade e gerar um potencial de conflitualidade social”, daí que o ministro entenda que é “absolutamente indispensável que o governo possa ser um farol de estabilidade”.