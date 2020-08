PCP diz que DGS está a ser mais exigente com Avante! do que com outros eventos

O parecer sobre a realização da Festa do Avante! no próximo fim-de-semana não é conhecido, mas o PCP já reagiu às indicações dadas pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e afirma que “contém em vários domínios graus de exigência maiores relativamente à Festa do que tem estabelecido para outras iniciativas”.

Numa nota enviada esta segunda-feira de manhã às redacções, os comunistas queixam-se de que as normas são mais apertadas “particularmente na capacidade e lotação de recintos e espaços fixados” do que as dadas a eventos anteriores e “contrastam seja com os espectáculos que se estão a realizar no país, seja com as feiras do livro actualmente a decorrer em Lisboa e no Porto”, exemplificam.

De acordo com o PCP, o parecer considera que “estão preenchidas condições de segurança iguais ou superiores àquelas que se dispõem na frequência das praias, nos numerosos espectáculos e festivais que se realizam pelo país ou simplesmente nas idas a centros comerciais”.

Para o PCP, as críticas ao evento são um ataque aos direitos dos trabalhadores e por isso “a dimensão da ofensiva exige resposta”. Na mesma nota, o partido liderado por Jerónimo de Sousa apela à mobilização dos comunistas e “de todos aqueles que prezam os valores democráticos” através da presença no evento “em particular no comício de domingo, fazendo dessa presença uma afirmação de liberdade e um acto de resistência e luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo”.

Os comunistas ― ​​que afirmam desde o primeiro momento que a realização da Festa do Avante! tem sido alvo de tentativas de limitação de direitos ― repetem segunda-feira que as críticas feitas são apenas um “pretexto para uma gigantesca operação reaccionária” que além de atacar a realização do evento comunista visam atacar o próprio o partido e recordam os ataques que já tinham sido feitos à realização do 1.º de Maio, em Lisboa.

PCP divulga hoje plano de contingência

O partido afirma que, “sem prejuízo do registo de recomendações que se acolherão" por parte do parecer da DGS, irá divulgar “ainda hoje" o seu plano de contingência que, garante o partido, “preenche e respeita o conjunto de normas em vigor”.