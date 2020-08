Costa diz existirem “excelentes condições” para um acordo à esquerda para a legislatura

António Costa afirmou nesta segunda-feira que existem “excelentes condições” para um acordo “no horizonte da legislatura” entre os partidos de esquerda para aprovação do Orçamento do Estado de 2021.

À chegada ao Convento de São Francisco, em Coimbra, onde nesta segunda-feira se realiza a Conferencia Nacional do PS, Costa afirmou que saíram boas indicações das reuniões da semana passada com o BE e o PAN. “Tudo indica para que isso [acordo à esquerda] aconteça”, afirmou o primeiro-ministro.

António Costa negou que, na entrevista ao Expresso no passado sábado tenha feito um ultimato aos partidos de esquerda, quando afirmou que se não houvesse um acordo haveria uma crise política.

“Ninguém fez nenhum ultimato. O que foi dito foi óbvio, que acho que é, aliás, o que todos partilhamos. O país está a enfrentar uma crise muito profunda, do ponto de vista económico e social, e, portanto, a última coisa que precisamos é de uma crise política”, afirmou.

António Costa disse ainda que “o que é necessário é que todos se empenham para que haja um acordo e que esse acordo seja um acordo no horizonte da legislatura”.