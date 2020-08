Filipe e Gabriella deram uma nova vida ao antigo Palácio Cruz Alagoa

O escritório foi fundado em Outubro de 2016, no antigo Palácio Cruz Alagoa, em Lisboa, pelos arquitectos Filipe Lourenço e Gabriella Gama. O casal veio de Paris perseguir a sua paixão por Portugal, numa época em que Lisboa estava cada vez mais “dinâmica”. Pouco tempo depois de aterrarem, depararam-se com o edifício histórico, construído depois do mítico terramoto de 1755.

“Ao longo do tempo foi sofrendo reabilitações e perdendo as suas características”, conta Filipe ao P3. Mas o mais interessante, para os dois arquitectos, era o tecto baixo do Palácio. Perante a curiosidade, “puseram a nu o espaço” e encontraram, por debaixo do tecto, um conjunto de “abóbadas”. “Pensámos que poderia ser engraçado reproduzir a tipologia da abóbada pelo edifício”, ressalva o arquitecto.

Estava lançado o mote para o trabalho do Apparatus Architects, que não só se tornaria o seu escritório como lhes viria a arrecadar o prémio Architizer A+Awards 2020 na categoria Architecture + Ceilings. Os Architizer A+ Awards 2020 surgiram em 2012 com o objetivo de premiar e promover a arquitectura mundial. Quando se candidataram, Filipe e Gabriella consideraram que a competição estava completamente "fora da sua liga".

Mas o gabinete de arquitectura, agora um “colectivo multidisciplinar” constituído por seis arquitectos, sagrou-se vencedor com a obra de “carácter único”, ao “reinterpretar a história do passado e ao trazê-la para o presente”, segundo explicam Filipe e Gabriella. O atelier caracteriza-se agora por esta “consciência do património, da herança”, envolvendo designers, filósofos e historiadores nos seus projectos. "Promovemos a troca, o diálogo e o conhecimento", elencam os dois.

