As lições de Reguengos para a especialidade de Saúde Pública

O que se passou em Reguengos, onde morreram 18 pessoas devido a um surto de covid-19, tem sido amplamente discutido e escrutinado ao longo das últimas semanas e será certamente durante muito tempo, no plano médico, social, político e judicial. Sobre o caso específico haverá, por esta altura, pouco a acrescentar à já longa, mediática e por vezes injusta discussão sobre eventuais responsáveis e responsabilidades; mas há, como consequência dele, lições valiosas a retirar para a especialidade de saúde pública e que não podem ficar esquecidas. Poucas oportunidades como esta serviram para evidenciar tão bem as dificuldades e as mais-valias de uma especialidade médica tantas vezes renegada para último plano — e não deve, por isso, ser desperdiçada numa discussão afunilada de curto prazo, em detrimento de uma reflexão ampla e capaz de gerar mudanças estruturais de futuro.

As Unidades de Saúde Pública de todo o país assentam, no caso dos médicos, em duas forças de trabalho: primeiro, numa geração de médicos que ajudou a erguer o Serviço Nacional de Saúde no período pós-revolucionário, de gente que passou pelos Serviços Médicos à Periferia, que foi pioneira, que instalou atendimentos onde antes não existia nada e a quem o país deve tanto, tanto, tanto, que é difícil compreender que existam colegas seus disponíveis para, agora, responsabilizá-los por não conseguirem fazer mais e melhor ainda. Deram nome e consistência aos delegados de saúde, essa visão já longínqua no espaço, porque assente sobretudo em realidades de territórios desprovidos de quase tudo e afastados dos centros de decisão, e no tempo, porque longe do que constituem hoje todas as competências de um médico de saúde pública. É juntamente com essa segunda força de trabalho, composta por sucessivas gerações de especialistas, recém-especialistas e médicos internos, que, com recursos extraordinariamente escassos, têm feito o possível e o impossível nas áreas da prevenção da doença, da promoção da saúde e da sua protecção, particularmente em momentos como aquele que agora vivemos.

Nas novas gerações de médicos internos e recém-especialistas, de todas as áreas, terão sido poucos os que não passaram, mesmo que ocasionalmente, pelas Unidades de Saúde Pública do país — e todos têm obrigação de conhecer e reconhecer as dificuldades com que os seus colegas se deparam hoje: a falta de recursos humanos, técnicos e materiais em que se ergueu e manteve a Rede de Saúde Pública nacional.

Há falta de especialistas e, consequentemente, de médicos internos. No total, são pouco mais de 300, espalhados por todo o país, e que durante os últimos meses trabalharam incessantemente, sem folgas, sem férias, sem dias, nem horas de descanso, e muitas vezes utilizando recursos próprios, como computadores, telefones e transportes, para identificarem, encaminharem e vigiarem casos suspeitos, confirmados e contactos de covid-19. Há falta de enfermeiros, técnicos ambientais e de saúde, administrativos, gente que acrescente dinâmica a este combate. Há falta de instalações e equipamentos condignos. Há falta de muita coisa, mas não de trabalho e determinação em fazer melhor.

Começa, neste momento, a faltar também a energia e a resistência. Entre o trabalho burocrático, às vezes administrativo, erradamente associado a uma especialidade médica que quase sempre resolve o que mais ninguém quer resolver num intrincado sistema de saúde cheio de quintas e quintais, e a manifesta escassez de recursos, a saúde pública tem-se visto sempre entre a espada da realidade em que vive e a parede com que se confronta a sua ambição. A diferença é que agora, em 2020 e perante uma pandemia, tantos quantos de si se esqueceram durante anos a fio, voltaram a lembrar-se dela — mesmo que, em alguns casos, para tentarem substituí-la, nas suas competências e no plano mediático, por colegas sem treino para tal.

A responsabilidade não é deste ou daquele Governo. Não começou agora e não será certamente durante a pandemia que se conseguirão resolver problemas estruturais que atravessaram sucessivas gerações e governantes.

A responsabilidade não é deste ou daquele Governo. Não começou agora e não será certamente durante a pandemia que se conseguirão resolver problemas estruturais que atravessaram sucessivas gerações e governantes. Porém, os médicos de saúde pública, a sua Associação e a mesma Ordem que, sendo suposto defender-nos, sente-se capaz de julgar colegas numa caça às bruxas sem precedentes no distante Alentejo, o que só se justifica por desconhecimento total sobre aqueles sobre quem se pronuncia e a realidade em que exercem, têm de começar a reflectir: o que defendem para o futuro da especialidade? Para as suas competências? Para o internato? Onde devem estar? Que visão têm sobre a organização das Unidades de Saúde Pública?

Adalberto Campos Fernandes, anterior ministro da Saúde e médico de saúde pública, tinha uma Visão que procurou verter numa Reforma da Saúde Pública onde a crítica legítima deu quase sempre lugar ao boicote sistemático, motivado por questões políticas e pessoais totalmente acessórias, quando se procurava discutir o fundamental para o futuro da saúde pública — curiosamente, perpetrado por alguns dos mesmos que agora apontam dedos em ataques disfarçados de defesas. Ora, uma vez ultrapassada a pandemia, será o tempo de retomar essa reflexão, a discussão e a construção do futuro da Saúde Pública em Portugal - mesmo que seja preciso começar quase tudo de novo.

Nunca como durante esta pandemia o papel dos médicos de saúde pública se tornou tão evidente para a nossa população e para os nossos colegas médicos

Num momento crítico como aquele que vivemos em Reguengos e na antevisão de um Outono-Inverno que nos colocará desafios que já reconhecemos mas cuja real dimensão ainda desconhecemos, não podemos aceitar responsabilizações por quem nunca se responsabilizou pela mudança necessária. A saúde pública já não é só a especialidade dos "velhinhos" e tradicionais delegados de saúde, agora Autoridades de Saúde, e não pode sair deste combate ainda mais fragilizada e diminuída por tantos e tantos com visões estritamente clínicas e hospitalocêntricas sobre o nosso Sistema de Saúde e que pretendem continuar a protelá-la.

Para já, o tempo é de combate à pandemia, mas depois chegará o tempo do combate pela saúde pública de futuro em que muitos acreditam. Até lá, que ninguém se esqueça das lições de Reguengos.

