Ordens profissionais e poder político

As ordens profissionais apareceram na Idade Média e tinham por função regular a atividade dos respetivos profissionais. As ordens profissionais eram/são estruturas importantes e indispensáveis para evitar o exercício da profissão por pessoas sem as respetivas competências. As ordens profissionais tinham lugar nos órgãos monárquicos como estruturas consultivas. A evolução do poder político: monarquia absoluta, monarquia constitucional e república, determinou que as ordens perdessem esse estatuto de consulta obrigatória pelo poder político. Por outro lado, com a instalação de sistemas de ensino generalizado e a absorção dos profissionais de muitas das áreas de estudo pelo serviço público, como por exemplo os médicos, os enfermeiros, os professores e outras profissões, o controlo profissional é feito muito mais pelo Estado do que pelas ordens. A Constituição da República continua a dar responsabilidades às ordens profissionais mas mais estritas. É evidente que atendendo a uma série de ordens como por exemplo as dos contabilistas ou dos advogados e certamente outras, é impossível regular a sua profissão sem ser através das respetivas ordens. Genericamente as ordens têm apenas o exclusivo da regulação dos seus profissionais, estando impossibilitados de exercer atividades reivindicativas em torno de salários, etc., que são da exclusiva competência dos sindicatos.

O que tenho verificado é que algumas ordens profissionais têm tido mais preocupação com os aspetos reivindicativos do que com os aspetos de regulação profissional, como tem sido bem visível com as posições tomadas pela Ordem do Enfermeiros e pela Ordem dos Médicos.

Em conclusão, será que as ordens dos médicos e dos enfermeiros têm estado a cumprir as suas funções que por lei lhes estão atribuídas?

Mário Pires Miguel

Reboleira

Os ciclistas e as regras de trânsito

(...) Um ciclista não polui com combustíveis, o que é muito positivo, e até tem o benefício próprio de fazer exercício físico. Mas não haver, ou não serem respeitadas as regras mínimas de trânsito nas ruas e estradas, talvez não seja adequado.

Houve um tempo — com muitas “realidades” muito más, ao qual poderemos, desgraçadamente, hoje, facilmente voltar! — em que para se “andar” de bicicleta tínhamos que ter “carta”, algo simples de adquirir, mas era útil, dado que ensinava o mínimo dos mínimos sobre como circular na via pública. Hoje não parece haver algo idêntico. (...) Talvez só devessem circular pelos passeios as crianças, e nunca os adultos como tanto acontece. E, a passagem rua/passeio, passeio/rua como se fosse “tudo igual” não deveria “poder suceder” — mas é algo que com excessiva frequência se verifica e com todos os perigos que aporta, mormente aos peões e mais ainda às crianças e aos velhos, mas não só! Bem como não se respeitarem semáforos vermelhos, passadeiras, sentidos de trânsito, ou circular de noite sem iluminação (...)

Augusto Küttner de Magalhães

Porto