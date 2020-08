Biden acusa Trump de “encorajar violência” e alimentar “ódio e divisão”

Horas antes de um discurso em Pittsburgh em que vai perguntar aos norte-americanos se se “sentem seguros na América de Donald Trump”, o candidato democrata às eleições presidenciais de Novembro Joe Biden acusou o Presidente de estar a “encorajar imprudentemente a violência” e “de propagar as chamas do ódio e da divisão na nossa sociedade”.

Um homem, ao que tudo indica apoiante de Trump e membro de um grupo de extrema-direita, foi morto sábado em Portland, dia em que o centro da cidade foi palco de confrontos entre manifestantes que defendem a justiça racial e uma caravana de apoiantes do Presidente que, pelo terceiro fim-de-semana consecutivo, foi ao encontro do protesto do movimento Black Lives Matter.

Terminadas as convenções dos partidos Democrata e Republicano, realizadas entre a estranheza de um mundo em pandemia e a gravidade das mortes de negros às mãos da polícia, que entrou pelos olhos de todos com o assassínio do afro-americano George Floyd, em Maio, e com a maior vaga de protestos contra o racismo nos Estados Unidos desde os anos 1960, que esta desencadeou, os dois rivais nas eleições de Novembro envolvem-se agora num confronto cada vez mais agressivo entre duas visões de futuro.

O nomeado dos democratas está sob pressão para reagir a Trump de forma mais incisiva e tudo indica que essa abordagem já começou. “Ele pode pensar que ter uma guerra nas nossas ruas é bom para as suas possibilidades de reeleição, mas isso não é liderança presidencial – nem sequer compaixão humana básica”, defendeu Biden no domingo.

Trump prepara-se por seu turno para aterrar na terça-feira em Kenosha, cidade do Wisconsin ainda em choque com os sete disparos de um polícia que deixaram Jacob Blake paralisado, há uma semana, ao que se seguiu um duplo homicídio durante os protestos de terça-feira. “Preocupa-me que a sua presença só atrapalhe o processo para sararmos as nossas feridas”, escreveu numa carta enviada ao Presidente o governador do Wisconsin, o democrata Tony Evers, num pedido já rejeitado pela Casa Branca.

“Grandes patriotas!” e “Lei & Ordem!!!”, escreveu em maiúsculas na sua conta de Twitter, o líder americano, em reacção aos acontecimentos de Portland, cidade do Oregon que se transformou no principal núcleo das manifestações contra a brutalidade da polícia – e, teme-se, possa tornar-se no cenário de uma nova e mais assustadora fase da agitação nas ruas dos EUA.

Trump voltou a responsabilizar a liderança democrata local, que acusa de não reagir com determinação suficiente a manifestações promovidas de grupos que rotula de “anarquistas” e “terroristas”, enquanto se escusa a condenar a violência promovida por grupos de extrema-direita.

"Terroristas de esquerda"

Determinado a alimentar o discurso da necessidade de “lei e ordem” e a afastar a conversa da sua gestão da pandemia de covid-19, com os números a mostrar que as mortes continuam a subir, o Presidente tem-se esforçado por relacionar Biden com supostas franjas extremistas. “Não se enganem: eles são terroristas de esquerda e eleitores de Joe Biden”, escreveu o director de comunicação de campanha de Trump, Tim Murtaugh. Num comício em New Hampshire, foi Trump a afirmar que “o Partido democrata está cheio de ódio. Eles não são manifestantes, são agitadores, amotinados, saqueadores”.

A estratégia é clara e, se dúvidas houvesse, Kellyanne Conway, conselheira de Trump que está de saída da Casa Branca, clarificou-a ao afirmar à Fox News que “quanto mais reinar o caos, a anarquia, o vandalismo e a violência, melhores são as notícias para a escolha sobre quem é o melhor em questões de segurança pública, lei e ordem”.

No domingo, o mayor de Portland, Ted Wheeler, alvo preferencial das acusações do Presidente, que o responsabiliza pelos protestos e desacatos, usou uma conferência de imprensa para apelar aos que “procuram vingança” pela morte de sábado para ficarem longe da cidade e interpelou directamente Trump. “Presidente, há quatro anos que temos de conviver consigo e com os seus ataques racistas a pessoas negras”, acusou o democrata. “Como é que pode duvidar que há décadas que a América não assistia a este nível de violência?”.

Viagem para “perturbar"

Trump chega terça-feira a Kenosha, nos arredores de Chicago, sem ter ainda condenado claramente nem o assassínio de dois manifestantes, na terça-feira, nem os sete tiros pelas costas que deixaram Jacob Blake a precisar de “um milagre para voltar a andar”.

Um adolescente de 17 anos já foi acusado da morte dos manifestantes em Kenosha. Kyle Rittenhouse, confesso apoiante de uma milícia local e devoto da supremacia branca, surgiu armado uma espingarda semiautomática no meio dos protestos na cidade, a pretexto de apoiar a polícia e proteger os comerciantes de pilhagens.

O motivo oficial da visita, condenada por dirigentes democratas, é encontrar-se com a polícia e “inteirar-se dos danos deixados pelos motins recentes”. Não se sabe se o Presidente planeia encontrar-se com Blake ou membros da sua família – ou pelo menos expressar empatia pelos que se sentem revoltados face à brutalidade da polícia, nota a BBC.

Somada aos seus tweets sobre Portland, a viagem de Trump, defendeu a democrata Karen Bass, membro da Câmara dos Representantes eleita pela Califórnia, visa apenas “fazer campanha e agitar”. “Ele vai fazer tudo para perturbar a lei e ordem”, afirmou Bass em declarações à CNN. “Nós vimos os apoiantes de Trump em Portland a disparar armas de paintball na direcção dos manifestantes. Trump encoraja-os”, acrescentou Bass, que liderada desde 2018 o Congressional Black Caucus (que representa os congressistas negros).

Condenações e desafio

“A violência mortífera que vimos em Portland é inaceitável”, afirmou por seu turno Biden. “Condeno sem equívocos esta violência. Condeno toda a violência, venha da esquerda ou da direita, e desafio Donald Trump a fazer o mesmo”, disse ainda, numa longa declaração.

“Donald Trump é Presidente há quatro anos. As tensões estão mais fortes, as divisões mais profundas. E todos nós estamos menos seguros porque Donald Trump não sabe ocupar o cargo de Presidente”, acusou o ex-vice de Barack Obama, em antecipação do discurso desta segunda-feira em Pittsburgh, na Pensilvânia.

“Não podemos tornar-nos num país em guerra com nós mesmos”, disse Biden. “[Trump] pode acreditar que escrever no Twitter sobre lei e ordem o torna forte – mas o seu fracasso em apelar aos apoiantes para pararem de procurar o conflito mostra até que ponto é fraco.”