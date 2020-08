“Queira Deus que não haja contágio.” Vizinhos da Festa do Avante! vão da confiança à reclusão

Para início de conversa, Vítor Pinto Ângelo começa logo por relembrar as imagens da Feira do Livro de Lisboa que vira na televisão na noite de domingo: visitantes entre pavilhões, com máscara colocada, mas sem cumprir o distanciamento social. E, por isso, não se contém nas palavras para dizer o que lhe parece óbvio: “Porque é que não há o mesmo medo, a mesma campanha? Eu não estou contra a Feira do Livro. Eu estou é contra a campanha orquestrada contra a Festa do Avante!. Uma grande campanha anti-PCP.”

