Segunda Circular entra em obras. Conheça os condicionamentos ao trânsito

As obras de requalificação da Segunda Circular arrancam esta segunda-feira junto ao acesso do Prior Velho à estrada urbana de Lisboa, no sentido Aeroporto/Benfica.

Os trabalhos de repavimentação e melhoria da sinalização rodoviária, ao longo dos dez quilómetros da via, serão realizados de forma faseada e terão uma duração estimada de dez meses, representando um investimento de 4.592.816 euros. As obras vão decorrer, em regra, nos dias úteis durante a noite (entre as 21h e as 6h do dia seguinte).

A primeira fase, no sentido Aeroporto/Benfica, arranca esta segunda-feira e deverá prolongar-se até 21 de Setembro, sendo que na segunda fase será repavimentado o troço no sentido contrário. Os trabalhos no primeiro troço (que decorrem até 10 de Setembro) começam no acesso do Prior Velho à Segunda Circular e terminam após o nó de ligação com a Avenida de Berlim/Aeroporto.

“Neste troço inicial, a circulação será sempre garantida numa das vias”, “não haverá percurso alternativo” e “será garantida a circulação de veículos de emergência” e “a entrada no posto de abastecimento de combustível”, revela a Câmara de Lisboa em comunicado.

O segundo troço, que será requalificado entre 10 e 21 de Setembro, começa no acesso ao aeroporto de Lisboa e acaba no acesso à Avenida Marechal Gomes da Costa. Durante estes trabalhos, o túnel de acesso à Segunda Circular, proveniente da Avenida de Berlim, estará fechado, assim como o acesso ao posto de abastecimento de combustível da BP.

A câmara sugere como percurso alternativo seguir pela saída da Avenida de Berlim/Aeroporto em direcção à Alameda das Comunidades Portuguesas, seguindo pela Rotunda do Relógio e pela Avenida Marechal Gomes da Costa, retomando a Segunda Circular.

O objectivo da empreitada é “melhorar a segurança, e as condições de circulação, de uma das vias estruturantes mais importantes da cidade”, sublinha a Câmara de Lisboa.