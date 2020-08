Incêndio em Campo de Ourique mobiliza mais de 30 operacionais

Eram cerca de 17h30 quando um prédio habitacional começou a arder na rua Tenente Ferreira Durão, em Campo de Ourique, Lisboa.

O incêndio deflagrou no último andar do prédio, concentrando-se na zona do telhado.

No local estiveram mais de 30 operacionais, entre bombeiros sapadores de Lisboa e polícia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em declarações à SIC Notícias, uma testemunha relatou a existência de uma explosão.

As autoridades ainda estão a investigar as causas do incêndio.

Foto DR