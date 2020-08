CP reforça Alfa entre Porto, Lisboa e Faro todos os sábados até outubro

A CP – Comboios de Portugal anunciou esta segunda-feira que vai reforçar a oferta de Alfa Pendular com mais dois comboios entre Porto, Lisboa e Faro, todos os sábados até 3 de Outubro, devido ao aumento da procura para o Algarve.

Em comunicado, a empresa explica que vai continuar a limitar o número de lugares disponíveis por comboio, face à pandemia de covid-19, situação minorada, no longo-curso com o acréscimo de dois comboios Alfa Pendular entre Porto e Faro aos sábados, um em cada sentido. A CP -- Comboios de Portugal reforçou a oferta de comboios Alfa Pendular e Intercidades a partir de 31 de Maio, para 75% daquela que existia antes do período de pandemia de covid-19.

Em 22 de Julho, o ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse que o Estado vai ter de compensar a CP pelas perdas sofridas devido à covid-19, em valores que a empresa estima andarem na ordem dos 150 milhões de euros. As medidas para combater a pandemia paralisaram sectores inteiros da economia mundial e levaram o Fundo monetário Internacional (FMI) a fazer previsões sem precedentes nos seus quase 75 anos: a economia mundial poderá cair 4,9% em 2020, arrastada por uma contracção de 8% nos Estados Unidos, de 10,2% na zona euro e de 5,8% no Japão.

Os efeitos da pandemia já se reflectiram na economia portuguesa no segundo trimestre, com o Produto Interno Bruto (PIB) a cair 16,3% face ao mesmo período de 2019, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).