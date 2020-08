Concurso: Odemira dá prémios às melhores fotografias à beira-mar

O município de Odemira lançou um concurso fotográfico no Instagram que vai dar prémios: há 50 experiências no concelho por onde escolher.

O concurso é lançado “no âmbito do Programa Bandeira Azul 2020”, informam, e tem por temática “Bem-estar é lugar à beira-mar”: pretendem-se imagens que “representem momentos de bem-estar, ou actividades que o promovam, à beira-mar”.

A decorrer entre 1 e 15 de Setembro, para participar no passatempo “basta publicar uma fotografia original alusiva à temática na sua conta pessoal de Instagram” (desde que o perfil seja público), com “referência ao local onde a fotografia foi registada”.

Deverá seguir e identificar o município de Odemira no post (@municipioodemira) e usar as hashtags #bemestarabeiramar #costaalentejana #odemira.

As três fotos com mais “gostos” (até às 9h30 do dia 15 de Setembro) recebem um pack “Descobre Odemira”, que “dará a possibilidade de escolher uma entre 50 das experiências oferecidas”.

As normas do passatempo estão disponíveis no site da câmara municipal de Odemira.