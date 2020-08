FugasPorPortugal: 30 olhares para o nosso interior

Via Instagram da Fugas, os nossos leitores têm-se excedido na resposta ao desafio de nos mostrarem o melhor do pais, de norte a sul, da costa ao interior e pelas ilhas.

Com mais de 4500 #FugasPorPortugal partilhadas, o difícil foi escolher esta série de 30 imagens e sugestões de passeios: desta vez, vamos pelo interior do país. Mas, como vamos todos continuar a partilhar Portugal, voltamos já com mais recantos para mostrar.

Partilhe as suas fotos no Instagram com #FugasPorPortugal e veja o melhor do país @fugaspublico