Greta, Brexit e Vaticano: estes são os finalistas do Prémio Europeu de Cartoon

O reputado European Press Prize, que premeia anualmente o melhor jornalismo europeu, lança pela primeira vez este ano um concurso dedicado ao cartoon, o European Cartoon Award. "O jornalismo de qualidade é de vital importância para democracias saudáveis — e os cartoonistas desempenham um papel crucial neste sistema de freios e contrapesos", lê-se em comunicado.

A lista de finalistas é composta por 16 autores, 16 cartoons que ilustram temas como o Brexit, o aquecimento global e o activismo climático, a pedofilia no Vaticano ou a manipulação dos media.

A importâcia dos cartoons no debate público levaram à fundação, em 2019, do European Cartoon Award, uma parceria entre o Studio Europa Maastricht e o European Press Prize, no mesmo ano em que o jornal norte-americano The New York Times decidiu pôr termo à publicação de cartoons editoriais na edição internacional. A decisão surgiu na sequência da polémica provocada pela divulgação de um cartoon do português António — em que o Presidente dos EUA, Donald Trump, aparece com uma kipá e óculos escuros a ser conduzido por um cão-guia com a cara do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu.

O Studio Europa Maastricht e o European Press Prize visam premiar a coragem e a qualidade e provocar a conversa sobre o tema Europa. Para encorajar os cartoonistas a continuarem a sua arte e missão, lançaram o European Cartoon Award, no valor de 10 mil euros. Os vencedores serão revelados a 1 de Outubro.