Vítor Lopes também integra a comitiva portuguesa

Filipe Lima conseguiu entrada direta no Portugal Masters e, consequentemente, Vítor Lopes, que estava de reserva, vai receber um convite para a 14.ª edição do mais importante torneio de golfe nacional, de 10 a 13 de setembro, no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, com um total de um milhão de euros em prémios monetários.

Passa, portanto, a haver nove portugueses no Portugal Masters de 2020, repetindo a marca de 2018, sendo a terceira participação mais numerosa de golfistas nacionais, depois de 13 em 2017 e de dez em 2019. Isto significa que há uma tendência ineqívoca para que o European Tour atribua mais convites à Federação Portuguesa de Golfe (FPG) e à PGA de Portugal nos últimos quatro anos.

Na passada sexta feira, o European Tour tinha anunciado as participações de Ricardo Santos e Pedro Figueiredo, os portugueses que têm o estatuto de membros da primeira divisão europeia em 2020, e ainda de Filipe Lima, Ricardo Melo Gouveia, Tomás Bessa, Miguel Gaspar, Tomás Silva e Pedro Lencart, este último como amador.

Vítor Lopes vai participar pela terceira vez no Portugal Masters, mas pela primeira vez com o estatuto de professional. Em 2015 e 2018 falhou o cut quando ainda era amador, numa altura, alias, em que era um dos melhores amadores da Europa.

"Estou bastante feliz por fazer parte dos portugueses com um convite para o Portugal Masters. Saúdo a luta da FPG em reorganizar a competição com os campos e os patrocinadores, não é nada fácil em ambiente de pandemia. Sinto-me um privilegiado pelo convite e só tenho de agradecer a oportunidade que a FPG me dá. Os jovens profissionais portugueses precisam é disto, de oportunidades", disse Vítor Lopes, ao saber da notícia.

O português de 24 anos estava obter bons resultados quando a pandemia da COVID-19 veio interromper a sua época: "Queremos sempre mais, mas não deixa de ser positiva a minha época. Comecei com duas vitórias em torneios do Portugal Pro Golf Tour; no Alps Tour também arranquei com um 5.º lugar e um 15.º; depois da paragem foi difícil retomar, mas treinei muito, sinto-me bem e tenho de perceber que está a ser um bom ano. Quem sabe, possa ser ainda melhor".

"Espero que o Portugal Masters seja uma boa semana. Tenho treinado para isso, sei que tenho nível para jogar nesses palcos grandes do European Tour e, quem sabe, se conseguirei um dia estar nesses torneios sem necessitar de convites e por direito próprio", acrescentou o algarvio do Clube de Golfe de Vilamoura.

