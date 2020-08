Taremi no FC Porto: “Sempre sonhei jogar a Liga dos Campeões”

O FC Porto, campeão da I Liga portuguesa de futebol, anunciou nesta segunda-feira a contratação de Mehdi Taremi e o internacional iraniano revelou “estar muito feliz por representar um dos grandes a nível mundial”.

Aos 28 anos, o avançado ex-Rio Ave assinou um vínculo com os “dragões” válido por quatro épocas, até 2024. “Sempre tive o sonho de jogar na Liga dos Campeões e em grandes clubes. Estou muito feliz por esta situação. Ser o primeiro jogador iraniano do FC Porto, um clube de Portugal que é um dos grandes a nível mundial, estou muito feliz por tudo isto”, começou por dizer o jogador.

O avançado afirmou que chegar ao FC Porto é o cumprir de um sonho. “Fiquei muito entusiasmado por assinar este contrato com o FC Porto, porque é um clube muito grande. É o cumprir de um sonho. O FC Porto é um dos maiores clubes do mundo”, referiu.

Depois de uma temporada em que se destacou pelos 21 remates certeiros e cinco assistências ao serviço do Rio Ave, o dianteiro com 45 internacionalizações e 21 golos pela selecção do Irão chega ao FC Porto para reforçar o plantel às ordens de Sérgio Conceição, tornando-se na quarta contratação dos “dragões”.

O Rio Ave também utilizou as redes sociais para se despedir do avançado. “Obrigado Mehdi Taremi. Pelos golos, pela época fantástica. A história pertence-te. Boa sorte”, refere a mensagem.