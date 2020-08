Temporada Gulbenkian com novo formato até Dezembro

Face às incertezas sobre a evolução da pandemia, a Fundação Gulbenkian optou por divulgar apenas a programação dos primeiros quatro meses da temporada de música 2020/2021. A série de concertos agendada entre Setembro e Dezembro, divulgada hoje (a partir das 10h) através do site da fundação (gulbenkian.pt), apresenta um formato diverso dos anos anteriores: os concertos terão a duração aproximada de uma hora, sem intervalo, e o Grande Auditório terá a sua capacidade reduzia e estará sujeito a condições excepcionais de acesso de acordo com as orientações da Direcção-Geral de Saúde, incluindo o uso obrigatório de máscara.

