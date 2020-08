Casa da Música assinala final do Verão com vários concertos e homenagens a Beethoven

The Legendary Tigerman, Van Baerle Trio, Denis Kozhukhin, Mão Morta e Bárbara Tinoco são alguns dos artistas que sobem ao palco da Sala Suggia da Casa da Música, no Porto, para assinalar o final do Verão, foi anunciado esta segunda-feira.

“O final do Verão é assinalado na Casa da Música com música memorável de vários tempos e lugares”, afirma em comunicado o equipamento cultural, onde, ao longo do mês de Setembro, vários agrupamentos residentes homenagearão Ludwig van Beethoven, no ciclo “​Beethoven 2020”, ano do 250.° aniversário do nascimento do compositor.

Ao longo do mês, a Orquestra Sinfónica leva à Sala Suggia “peças concertantes”, como o Triplo Concerto, a 11 de Setembro, que contará com o Van Baerle Trio e que pretenderá lembrar a única vez em que o compositor pensou numa obra para orquestra com mais do que um instrumento solista: piano, violino e violoncelo.

O Remix Ensemble apresentará ainda, no dia 15 de Setembro, a “desafiante peça” de Hans Zender para diversos instrumentos, construída a partir das “Variações Diabelli”, que Beethoven compôs para piano.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As celebrações de final do Verão arrancam com o concerto de The Legendary Tigerman, no dia 5 de Setembro, às 22h00. No dia 19, é a vez do pianista russo Denis Kozhukhin se estrear, às 18h00, com um programa focado na música para a juventude, incluindo as “Cenas Infantis”, de Robert Schumann, um conjunto de recordações que um adulto teria da sua própria infância.

A 26 de Setembro, chega a vez de a banda bracarense Mão Morta subir ao palco da Sala Suggia, às 22h00, num concerto que, além do seu repertório, vai passar por “clássicos que nenhum fã dispensa”.

Pela Casa da Música passarão ainda Barbara Tinoco, nos dias 7, 8, 9 e 10 de Setembro, os Best Youth, no dia 12, e Rui Massena, no dia 30, encerrando assim a celebração do final do Verão.