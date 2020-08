Apurados os 14 finalistas às Sete Maravilhas da Cultura Popular

Os 14 finalistas às Sete Maravilhas da Cultura Popular estão apurados, depois de ter sido concluída no domingo a segunda meia-final do concurso, em Torres Novas. A arte da seda de Freixo de Espada à Cinta (Bragança), a feira de S. Tiago, na Covilhã (Castelo Branco), os muros de Pedra Seca, de Porto de Mós (Leiria) e os santeiros de São Mamede do Coronado, da Trofa (Porto) qualificaram-se para a final de 5 de Setembro.

Os outros finalistas apurados este domingo foram a festa da bênção do gado, em Riachos (Santarém), a romaria de S. Bartolomeu, de Ponte da Barca (Viana do Castelo) e as festas em honra da Nossa Senhora dos Remédios, de Lamego (Viseu).

A primeira meia-final já tinha apurado o bailinho da Madeira, a festa do colete encarnado, o criptojudaísmo de Belmonte, a festa da Espiga, a festa de São João de Braga, a romaria de São João d’​Arga e as festas de Santo António de Lisboa.

A votação dos 14 patrimónios finalistas, que será divulgada na RTP e nas redes sociais da estação de televisão pública, reinicia na terça-feira de manhã e termina a 5 de Setembro à indicação dos apresentadores da cerimónia da final, referiu a organização em comunicado.