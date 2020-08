No mundo da água e das aves

“Viram a raposa?”. Não vimos. Estamos na zona de Monte Fidalgo, em pleno Parque Natural do Tejo Internacional (PNTI), com o rio aos pés, Espanha do outro lado e a barragem de Cedillo à direita. Otília Urbano, assistente técnica do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), conduzia o veículo da frente e foi ela quem viu a raposa a cruzar a estrada, fugindo da perturbação que somos nós, ao aproximarmo-nos do seu domínio. Quem aqui vem, procura sobretudo a rica fauna do parque e não vimos a raposa, mas havemos de ver muito mais.

Continuar a ler