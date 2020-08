Número de incidentes de cibersegurança mantém-se elevado

O número de incidentes de cibersegurança registados pelo Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) continua elevado, mantendo a tendência registada a partir do confinamento motivado pela pandemia de covid-19, em Março. Durante o mês de Julho houve 107 ocorrências, o que representa um crescimento de 73% face ao mesmo período do ano passado. Face ao mês anterior, os valores estabilizaram.

No mês de Julho do ano passado foram registados 62 incidentes. Este ano foram mais 45, uma “tendência que também se verifica noutros períodos deste ano”, sublinhou fonte do CNCS à agência Lusa. O número de incidentes de cibersegurança teve um “aumento significativo” entre os meses Fevereiro e Abril. Só em Março de 2020, foram registados 138, o que significou um aumento de 176% face ao mesmo mês do ano anterior.

O valor registado em Março representou um aumento de 84% face a Fevereiro, em que foram identificados 75 ataques, marcando um momento de viragem nos números registados pelo CNCS, coincidindo com o início do período de confinamento motivado pela pandemia de covid-19. No mês seguinte, houve nova subida (150 incidentes em Abril), baixando novamente para 138 casos em Maio.

A partir de então, assistiu-se a uma “diminuição constante” do número de casos, sublinhava o Observatório de Cibersegurança no mês passado. Os 107 incidentes registados em Julho – mais um do que no mês anterior – indicam “uma estabilização deste indicador”, disse à Lusa fonte do CNCS.

Os ciberataques são registados no CERT.PT, o serviço do CNCS que coordena a resposta a incidentes informáticos que envolvem operadoras de serviços essenciais e infra-estruturas críticas, prestadores de serviços digitais e entidades do Estado. Entre os incidentes mais frequentes estão o phishing (ataque informático que visa ‘pescar’ dados sensíveis de um utilizador), infecção por malware e o acesso não autorizado (41 incidentes).