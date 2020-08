Há mais de 14.000 casos activos em Portugal

Portugal registou mais uma morte e 320 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, o que representa um acréscimo de 0,6% face a sábado. Os dados constam do relatório enviado pela Direcção-Geral da Saúde neste domingo.

Assim, o número total de mortes registadas passa para 1819 e o total de casos confirmados desde o início da pandemia sobe para 57.768. A taxa de letalidade situa-se nos 3,1%.

Do total de casos confirmados, 25.968 são homens e 31.800 mulheres. Quanto ao total de mortes registadas, 916 foram homens e 903 mulheres.

O número de casos activos situa-se, de acordo com o último boletim, nos 14.064. O número de recuperados é agora de 41.885, o que representa mais 119 do que nos dados anteriores. Há ainda mais 293 pessoas em vigilância, estando o número de contactos em vigilância em 34.258.

Quanto aos internamentos, há 341 pessoas nesta situação, mais 17 do que o verificado no dia anterior. Destas, 41 estão nos cuidados intensivos, o que significa que há mais uma pessoa a precisar desta assistência relativamente ao boletim anterior.

Analisando os dados por regiões, verifica-se que o Norte, e à semelhança do que já tinha acontecido também no dia anterior, continua a ser a região que regista mais novos casos, embora o total de infecções desde o início da pandemia continue a ser superior na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Assim, a região Norte contabiliza um total de 20.776 casos confirmados, ou seja, mais 162 novos casos do que no dia anterior. Os óbitos representam, nesta região, um número total de 849, registando nas últimas 24 horas mais uma morte por covid-19 (a única no país).

Já a região de Lisboa e Vale do Tejo regista um total de casos confirmados de 29.784, o que significa que houve 121 novos casos. Quanto ao número de óbitos, mantém-se nos 663.

A terceira região do país com mais casos confirmados é o Centro – 29.784. Nesta zona, houve mais 121 novos casos. Segue-se o Algarve, com um total de 1105 casos e seis novos. O número de óbitos mantém-se em 17. O Alentejo regista 937 casos no total, sendo 11 novos, permanecendo o número de óbitos em 22.

Nos Açores não houve novos casos nem óbitos a registar em relação ao dia anterior, mantendo-se o total de casos em 209 e o total de óbitos em 15. A Madeira soma 157 casos confirmados – nenhum novo e nenhuma morte registada.

Depois de o número de casos activos ter descido de 12.637 a 14 de Agosto para 12.621 no dia seguinte, o número tem vindo a aumentar desde então, tendência que se mantém. Já os novos casos, têm vindo a descer há dois dias. Depois de a 28 de Agosto terem subido para 401, desceram para 374 no dia seguinte e para 320 neste domingo.