CDS pede ao Governo plano de prevenção contra segunda vaga de covid-19

O líder do CDS-PP defende a apresentação de um “plano de prevenção” para a retoma de diversas actividades económicas que evite uma segunda vaga de covid-19 e “constrangimentos na economia” que o “país não aguentará”.

Em comunicado, Francisco Rodrigues dos Santos considera “lastimável que ainda nada se saiba sobre as orientações de retoma de diversas actividades, que conciliem a recuperação económica com o cumprimento das responsabilidades individuais e colectivas de saúde pública”.

Nesse sentido, o CDS exige ao Governo que “inste a DGS a emitir um plano de prevenção, que contenha as orientações técnicas de boas práticas às várias actividades ainda à espera das mesmas”, além de corrigir “as discriminações gritantes ainda existentes”.

Por outro lado, Francisco Rodrigues dos Santos pede que o Governo “reforce a capacidade de resposta do SNS, publicando uma lista de credores do Estado, no sentido de acelerar os pagamentos em atraso a fornecedores”. O CDS insiste na ideia de um “plano urgente de redução das listas de espera e de retoma das consultas presenciais de cuidados primários”, um programa que devia ser “desenhado em conjunto com a Ordem dos Médicos”.

Os centristas têm insistido na necessidade de um acesso atempado aos cuidados de saúde mesmo no contexto da pandemia de covid-19, que tem gerado um aumento das listas de espera nas cirurgias e consultas entre outros congestionamentos.