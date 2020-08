As Dores de Bonifácio

Quando saiu no dia 15 a entrevista que Manuel Carvalho fez à historiadora Fátima Bonifácio fiquei perplexo com algumas afirmações. Pensei em escrever. A dilação de dias, que torna tudo rapidamente ultrapassável e a complacência do entrevistador fizeram-me recuar. O investigador Fernando Dores, no seu texto [de 26 de Agosto], reencorajou-me.

Assim, embora este já tenha produzido críticas que eu próprio havia pensado, gostaria de acrescentar o seguinte.

Sendo defensora de uma ideologia que nega veementemente, e com alguma razão, a interpretação dos fenómenos do passado em termos da actualidade (como o racismo), embora querendo com isso desvalorizar as críticas ao presente e a influência que aquele tem neste, é notável que encontre no que chama radicalismo de esquerda sinais nos “radicais liberais” de oitocentos. Mas isso já Dores desmontou.

Mas o que dizer da sua referência ao absolutismo em geral e ao miguelismo em particular? Para Bonifácio só há radicalismo de esquerda? O que dizer de um regime que provocou uma guerra civil, com milhares de mortos, com opressão bárbara dos opositores, contra os novos ventos que soprava e que são a raiz do mundo democrático no qual vivemos (FB também)? Invocando a lógica bonifaciana, não será muito pensamento de extrema-direita ainda devedor desse espírito absolutista e reaccionário?

No fundo, FB tem razão quando termina a entrevista com o choradinho de que é difícil ser de direita em Portugal. É que, como vimos recentemente com Rui Rio e outros elementos do PSD, é difícil à direita conter o ímpeto de se radicalizar e de se aliar à ala extremista. E o pior é que enchem a boca de extrema-esquerda como se houvesse aí alguém a fazer atentados ou ameaças em seu nome ou a defender a ditadura do proletariado ou a colectivização dos meios de produção.

Custódio David

Lisboa

Médicos: Governo devia promover a união

Não é admissível que o mais alto responsável de um país como Portugal, que se debate com pouca capacidade financeira para remunerar de forma justa os seus profissionais de saúde, como forma de os incentivar a fazer parte de um sistema de saúde eficaz, tenha o desplante de vir aos órgãos de comunicação social proferir ofensas a uma classe, quando sabemos da insuficiência de meios humanos que existe sendo que, os que temos, precisam de se sentir valorizados face às dificuldades existentes.

Numa altura em que não sabemos o tempo que vamos ter de esperar por uma eventual vacina de combate à covid 19, e quando é necessária a união entre todos os cidadãos, a criação de polémicas desnecessárias pode ser desmotivadora para quem cuida de outros.

O Governo deveria ter a responsabilidade de promover a união de todos, em vez de criar casos para desviar as atenções dos problemas do país.

Américo Lourenço

Sines