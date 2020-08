Uma pessoa morta a tiro em Portland, cidade onde voltou a haver protestos

Uma pessoa foi baleada mortalmente no sábado em Portland, no Oregon, Estados Unidos, cidade onde voltaram a acontecer confrontos entre grupos rivais, avançou a Reuters. O que se terá passado ao certo ainda está, porém, a ser investigado.

A agência Reuters relata ainda que a polícia confirmou que a morte e os protestos aconteceram no centro da cidade, embora sem relacionar de imediato um acontecimento com outro. O porta-voz da polícia, disse, num comunicado citado pela mesma agência, que a vítima foi encontrada com um ferimento de bala no peito, tendo os médicos declarado a morte.

A mesma nota, citada pela Reuters, acrescentava ainda estar já em curso uma investigação. A polícia confirmava que foram ouvidos disparos numa área específica da cidade, mas que não estavam, de momento, a avançar informações sobre eventuais suspeitos, nota a mesma agência. Questionada pela Reuters sobre se os disparos estavam relacionados com os protestos que ocorreram nessa área, o porta-voz disse ser demasiado cedo para tirar essas conclusões.

Mas a agência Reuters cita também órgãos de comunicação como o The New York Times e a imprensa local que relatam também que um grande grupo de apoiantes do Presidente Donald Trump foi até ao centro de Portland. O NYT, por exemplo, indica a Reuters, cita duas testemunhas não identificadas que dizem que um pequeno grupo de pessoas começou uma discussão com outras e que alguém disparou. O jornal também escreveu, sublinha a mesma agência, que os apoiantes de Trump e os manifestantes opositores se enfrentaram nas ruas, com pessoas a disparem armas de paintball a partir de veículos onde seguiam apoiantes de Trump, e outras a atirarem-lhes objectos. Já a imprensa local, frisa a agência, disse que o disparo aconteceu depois de grande parte da caravana ter deixado o centro. O homem que morreu, escreve ainda Reuters, estaria a usar um chapéu com um símbolo do grupo de extrema-direita de Portland (Patriotic Prayer).

Ainda segundo a Reuters, a polícia local escreveu, no Twitter, que estava a haver um comício no centro da cidade e que houve alguns casos de violência entre manifestantes e contra-manifestantes. Acrescentou que interveio e que fez algumas detenções.

Os protestos contra o racismo e a violência policial têm vindo a acontecer nos Estados Unidos e por todo o mundo desde que, em Maio, o afro-americano George Floyd morreu, às mãos da polícia, de uma forma cuja brutalidade gerou consternação mundial. Também em Portland tem havido protestos entre grupos rivais desde então, há cerca de três meses. Em Julho, a administração Trump enviou forças federais a Portland para reprimir os protestos.