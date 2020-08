China vs. EUA – A falsa “nova guerra fria”

À medida que sobem as tensões entre a China e os Estados Unidos, fala-se cada vez mais em “nova guerra fria”. Há anos, sobretudo após a ofensiva russa na Ucrânia, discutia-se o “regresso da Guerra Fria” – entre a Rússia e as potências ocidentais. Mas a Rússia já não era a União Soviética. A partir de 2018, os analistas trocaram a Rússia pela China. Voltava a procurar-se uma analogia com a Guerra Fria do século XX (1945-89). Acontece que o mundo de hoje já não é o do século passado. É era pós-Internet. A corrida aos armamentos faz-se sobretudo no terreno das tecnologias e da inteligência artificial. O desfecho da nova competição é uma imensa incógnita. A covid-19 “infectou” ainda mais o conflito.

