Ajuntamento com cerca de duas centenas em Gaia acaba com desacatos entre jovens

Cerca de duas centenas de jovens reuniram-se ao final da tarde deste domingo no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, sem distanciamento social e sem máscaras, como o PÚBLICO verificou no local. O PÚBLICO apurou ainda que foi agendado para o local um sunset (festa ao pôr-do-sol), cuja convocatória circulou pelas redes sociais.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram cenas de pancadaria entre jovens na sequência deste encontro, mas cuja razão é desconhecida.

A polícia acabou por actuar após os confrontos, dispersando os jovens que se encontravam no local a conviver com pouco distanciamento social e sem máscara. Relatos no local dão conta de várias detenções, cujo número ainda não foi possível determinar.

O PÚBLICO tentou contactar o comando da PSP do Porto e a esquadra de Vila Nova de Gaia, mas até ao momento não obteve resposta. Já a Polícia Municipal de Gaia disse que a actuação policial era responsabilidade da PSP.

Em todo o território nacional há limitações aos ajuntamentos sempre que não há distância social. A Direcção-Geral da Saúde (DGS) recomenda a utilização de máscara sempre que não seja possível manter a distância de segurança.