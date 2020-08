Subida no preço do ouro atrasa recuperação na indústria da joalharia

Embora já conheçam os ciclos de sobe e desce do preço do ouro, quem trabalha na joalharia e usa metais preciosos como matéria-prima vive sempre em períodos como o actual, em que a onça custa mais de 2000 dólares, alguma preocupação no que toca à estabilidade financeira. Sobretudo depois dos impactos causados pela pandemia que já em Maio fez com que mais de 90% das empresas tivesse sentido um corte de 50% na actividade.

