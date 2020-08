Sporting soma segundo triunfo na pré-temporada

O Sporting somou o segundo jogo consecutivo da pré-temporada a vencer ao derrotar neste domingo o Belenenses SAD por 3-1, em jogo disputado no Estádio Algarve.

Num jogo em que o primeiro tempo foi melhor do que o segundo, os “leões” dominaram os 45 minutos iniciais, sendo muito eficazes ao marcarem nas oportunidades de golo que foram capazes de construir. Pedro Gonçalves (14') e Tiago Tomás (25') foram os autores dos golos “leoninos” no primeiro tempo, enquanto o Belenenses SAD, que apresentou uma equipa recheada de juventude, não foi capaz de fazer o mesmo, desperdiçando as ocasiões de perigo de que dispôs.

No segundo tempo, o domínio sportinguista manteve-se, embora só se tenha acentuado com as várias substituições promovidas por Petit, que fragilizaram a equipa “azul”. Sporar, após um pontapé longo do guarda-redes Max, não deu hipóteses a André Moreira.

Com a partida na mão, o Sporting consentiu, contudo, o “golo de honra” ao Belenenses SAD, da autoria de Gonçalo Agrelos, na sequência de uma transição rápida - os “leões” sofreram golos em todos os quatro jogos de preparação realizados.

A partida acabaria pouco depois, não sem que Sporar, novamente isolado perante André Moreira, tivesse, desta vez, desperdiçado, permitindo a defesa do guardião “azul”, com a bola ainda a ir ao poste.