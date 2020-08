Julien Alaphilippe vence a segunda etapa e é o novo líder do Tour

Julien Alaphilippe é o novo camisola amarela da Volta a França. O ciclista venceu a segunda etapa, neste sábado, batendo Marc Hirshi e Adam Yates, na chegada a Nice. Este desfecho tira a honra de líder a Alexander Kristoff, algo que não é, de resto, um cenário inédito.

Nas últimas dez edições do Tour, seis dos ciclistas que lideraram após a primeira etapa perderam esse posto no dia seguinte. Foram os casos de Fernando Gaviria (2018), Mark Cavendish (2016), Rohan Dennis (2015), Marcel Kittel (2014 e 2013) e Philippe Gilbert (2011).

Etapa com alguma montanha

Neste domingo, a segunda etapa do Tour – que ofereceu paisagens tremendas da Riviera Francesa – trouxe, antes da partida, duas notícias de contornos diferentes.

Pela positiva, a informação de que a audiência televisiva da primeira etapa foi a maior desde 2013, com mais de três milhões de telespectadores. E nas estradas, com bastante público, nem tem parecido que há uma pandemia em curso.

Pela negativa, chegou a notícia de que, depois de uma primeira etapa com várias quedas, John Degenkolb, Rafael Valls e Philippe Gilbert já não alinharam para a etapa 2. E vários outros corredores alinharam com mazelas claras do primeiro dia.

Às 12h28 foi a partida para a etapa, às 12h28 foi o primeiro ataque. Sagan, Cosnefroy, Asgreen, Pöstleberger, Skujins, Perez, Gogl e Trentin saltaram do pelotão e criaram a fuga do dia, que conseguiu ganhar mais de três minutos ao grupo principal.

Numa tirada com três contagens de montanha, este seria um dia perfeito para vingar uma fuga. E o grupo da frente trabalhou nesse sentido.

Cosnegroy atacou na frente já perto do topo da primeira montanha de 1ª categoria e partiu o grupo da frente. Foi, porém, sol de pouca dura, com a descida, após o topo, a reagrupar o lote de fugitivos. E Cosnefroy acabou mesmo por pagar a factura do esforço feito no ataque solitário, já que perdeu contacto com os restantes fugitivos pouco depois.

No pelotão, trabalhou a equipa Emirates, procurando salvar a camisola amarela de Kristoff, mesmo sabendo que o norueguês tinha dito, antes da partida, que sabia que teria a honra de líder do Tour apenas por um dia.

Sob um sol forte – não se confirmaram as previsões de chuva –, Alexander Kristoff começou a sentir o peso do próprio corpo. Longe de estar talhado para montanhas, o camisola amarela cedia a cerca de 90 quilómetros da meta e despedia-se oficiosamente da honra de ser líder da Volta a França.

Já dentro dos últimos 50 quilómetros entraram ao serviço a Jumbo (para colocar a corrida confortável para Wout van Aert), a Education First (a pensar num ataque de Higuita) e a Quick-Step (abrindo caminho para Alaphilippe). E qualquer um destes três nomes seria uma grande aposta para esta etapa, fruto das subidas curtas e explosivas colocadas nos últimos quilómetros.

Já com a fuga neutralizada – e depois de uma queda que atrasou Daniel Martínez, um dos favoritos – começaram os cortes no pelotão. Os homens mais pesados descolaram de imediato no início da subida ao Col d’Èze e, a 15 quilómetros da meta, veio o primeiro ataque.

Bob Jungels aumentou o ritmo, preparando o terreno para Julien Alaphilippe, que atacou poucos metros depois. Só Marc Hirshi conseguiu acompanhar o francês, perante a tranquilidade do restante pelotão. Saiu também Adam Yates, um pouco mais tarde, fazendo um trio de luxo na frente da corrida.

Na chegada à meta foi mais forte Alaphilippe, no duelo com Hirshi e Yates. O pelotão chegou pouco depois.

Para esta segunda-feira está agendada uma etapa entre Nice e Sisteron, pensada para os sprinters. Apesar de ter algumas escaladas menores, pode ser categorizada como uma etapa plana – e é a tirada plana mais longa do Tour, com quase 200 quilómetros.

Ciclistas como Caleb Ewan, Viviani, Sam Bennett, Nizzolo ou Kristoff são os favoritos e quererão estar bem colocados nos últimos quilómetros do dia.