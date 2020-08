Histórias do Tour: Um tractor sem motor Ferrari

“Ele tem a aceleração de um caracol idoso”. “É um tractor”. Nenhuma destas caracterizações deixa orgulhoso, de sorriso nos lábios e de “peito feito” um qualquer atleta de alta competição. E muito menos um ciclista que tem de ser rápido a pedalar, para chegar à meta primeiro do que os restantes.

Mas há, no pelotão da Volta a França, um homem que conhece as próprias limitações. Não as esconde e fala delas abertamente, mesmo quando a alcunha que lhe deram está longe de ser prestigiante.

Tim Declercq é um ciclista que tem, na equipa Quick-Step, o papel de domestique – corredor com a missão de ajudar colegas individualmente mais capacitados e levá-los ao triunfo. E o ciclista belga, já com 31 anos, abraça esse ofício com um sorriso.

“Eu sei que não sou o maior talento do desporto. Todos sonham ser o melhor do mundo, mas eu sempre fui realista. Prefiro ser um ajudante na minha equipa de sonho do que correr por mim próprio num nível inferior. Percebo que para outros não seja tão fácil, mas para mim sempre foi uma escolha fácil. Mentiria se dissesse que fico tão feliz como ficaria se fosse eu a vencer, mas consigo dizer, do fundo do coração, que fico muito perto disso”, explica o experiente ciclista, que sorri perante a alcunha de “el trator”.

Esta alcunha surgiu numa prova em Espanha, na qual os comentadores da corrida, olhando para Declercq – um gigante de quase dois metros, com ombros largos e mãos enormes –, viram um “tractor” a controlar o ritmo da corrida, impondo, todos os dias, ritmos fortes e constantes na frente do pelotão. Um homem forte e resistente, mas lento e pouco explosivo.

“Essa alcunha assenta-me bem. Todos sabem que não sou um Ferrari, mas sou muito fiável no meu trabalho. E sei que, se tiver de sprintar contra sete ciclistas, acabarei em sétimo lugar”, reconhece o ciclista que foi eleito, já em 2020, o melhor domestique do pelotão, numa votação feita pelos ciclistas do World Tour – o apreço por Declercq não se limita ao círculo interno da Quick-Step.

Filho de um humorista e de uma professora, Declercq aceitou um papel secundário no ciclismo também por saber de onde veio e dos esforços que teve de fazer para chegar ao topo do ciclismo. Ainda jovem, corria com materiais em segunda mão e nunca pôde levar o ciclismo demasiado a sério – chegou, inclusivamente, a estudar Educação Física.

Hoje, como ciclista profissional, tem todas as mordomias da poderosa Quick-Step. Só não tem os triunfos, mas também não os quer.

Tim Declercq prefere ter “apenas” os agradecimentos sinceros dos colegas vitoriosos. E correndo na equipa que mais provas vence no World Tour – com nomes como Alaphilippe, Evenepoel, Bennett, Jakobsen ou Stybar –, ao “tractor” não tem faltado reconhecimento pelos demais.