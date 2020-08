Morreu o poeta E. M. de Melo e Castro

O poeta, ensaísta e artista plástico português E. M. de Melo e Castro, que vivia no Brasil e tinha 88 anos, morreu ontem à noite em São Paulo, confirmou ao PÚBLICO a sua filha, a artista e cantora Eugénia Melo e Castro.

Pioneiro da Poesia Visual concreta, apresentou em 2006 no Museu de Arte Contemporânea de Serralves uma grande retrospectiva da sua obra intitulada O Caminho do Leve. Nessa altura tinha regressado do Brasil e vivia em Lisboa, ensinando na Escola Artística do Porto (ESAP).

Continuava a trabalhar todos os dias, mas há quatro dias surgiu uma complicação renal e não resistiu. “Estava imparável, imparável, com uma lucidez, parecia que cada vez estava mais lúcido”, recorda Eugénia Melo e Castro. Aos 88 anos, continuava a fazer os seus vídeo poemas e videogramas. Tinha quatro livros preparados. “Por causa dos efeitos da pandemia, estava a inventar maneiras de disponibilizar esses livros online porque as editoras retraíram-se um bocadinho durante este período embora não lhe tivessem dito que não o iam fazer”, conta a artista. Um livro de ensaios, dois livros de poesia inéditos e as obras completas (três volumes). “Estavam absolutamente prontas. Tinha tudo organizado. Temos um espólio brutal para mostrar e relançar e muitos inéditos. Coisas maravilhosas”, acrescenta a filha.

E. M. de Melo e Castro nasceu na Covilhã em 1932, chegou a frequentar a Faculdade de Medicina, em Lisboa, mas em 1953 partiu para Bradford, em Inglaterra, onde anos mais tarde, em 1956, se formou em Engenharia Têxtil. Enquanto trabalhava como tecnólogo têxtil tinha uma carreira paralela de criação poética e artística e de reflexão crítica, publicando livros de poesia e de crítica literária, domínios a que se dedicou inteiramente a partir de 1996. Com a escritora Maria Alberta Menéres (1930- 2019), com quem foi casado, editou Antologia da Novíssima Poesia Portuguesa (1959).

Na segunda metade dos anos 90 fixa residência em São Paulo, no Brasil, onde vivia com a sua mulher, a académica especialista em Eça de Queirós, Elza Miné. Em 1998 obtém o seu doutoramento em Letras, na Universidade de São Paulo, defendendo a tese Poesia dos Países Africanos de Língua Portuguesa: Percursos Comparatistas com as Poesias Portuguesa e Brasileira.

No Consulado Geral de Portugal em São Paulo exibiu Tempo: Ilusão Imprecisa, uma minirretrospectiva da sua obra, em 2017, onde mostrava algumas das peças que tinham estado em Serralves e algumas coisas novas. E, conta Eugénia Melo e Castro, o Pavilhão da Ciência e do Conhecimento no Parque Expo irá fazer um painel fixo de 30 metros com poema O Pêndulo. “Será uma escultura”, diz.

Nos últimos anos, Eugénia e o pai estreitaram laços por estarem os dois a viver no Brasil (embora a compositora mais intermitentemente). O último disco de Eugénia Melo e Castro, Mar Virtual (2018), é todo dedicado ao pai, com poesia experimental musicada por ela, piano e voz, e fizeram um espectáculo no Brasil onde ele participou.

“Esta ida para São Paulo para ele era também libertadora. Tinha um casamento aqui difícil e foi embora ser feliz”, afirma Eugénia Melo e Castro.